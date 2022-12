Oberösterreich, das Land der Lotto-Sieger

"Vielleicht kaufe ich mir ein kleines Stück Wald" – Das sagte jener Mann, der den höchsten Lotto-Gewinn des Jahres gemacht hat. Mit der Rekordsumme von 9,8 Millionen Euro, die heuer beim dritten Siebenfach-Jackpot der Lotto-Geschichte im April ausgeschüttet wurde, hätte er sich auch eine Karibik-Insel, ein Anwesen inklusive Villa am Wolfgangsee oder die teuerste Luxus-Yacht Österreichs leisten können. Er aber gab sich bescheiden: "Es wäre mir auch recht gewesen, hätte es zehn Sechser gegeben. Dann hätte ich immer noch eine Million gehabt", sagte der Neo-Millionär damals.

Linz als Sechser-Hochburg

Der genügsame Glückspilz kommt übrigens aus Oberösterreich, genauso wie elf weitere Lotto-Sieger im Jahr 2022. Gleich zwölf der insgesamt 42 Sechser – und damit knapp 29 Prozent – wurden in Oberösterreich getippt, und das bei einem Bevölkerungsanteil von rund 17 Prozent. Die Landeshauptstadt erwies sich dabei als "Sechser-Hochburg": Mit gleich vier Volltreffern (darunter der oben erwähnte Rekord-Sechser und auch der zweithöchste Sechser des Jahres) wurde Linz zum erfolgreichsten Bezirk Österreichs.

Zum Vergleich: Am zweiterfolgreichsten waren die Niederösterreicher mit sieben, gefolgt von den Wienern und den Steirern mit je sechs Lotto-Sechsern. Drei neue Lotto-Millionäre gibt es in Salzburg und Vorarlberg, zwei in Kärnten und je einen in Tirol und im Burgenland.

Lieber keinen Neuner tippen

Welche Zahlen aber sollte man tippen, um beim Lotto abzuräumen? Geht man nach der heurigen Statistik, sind 30er und 40er-Zahlen am erfolgreichsten. Die am häufigsten gezogenen Lotto-Zahlen im Jahr 2022 waren die 37 und die 32, die in 114 Runden 26-mal bzw. 23-mal gezogen wurden. Diese beiden Zahlen stammen auch aus einem der beiden Bereiche, die am öftesten unter den "sechs Richtigen" vertreten waren: Jede Dreißiger- wie auch jede Vierziger-Zahl wurde im Schnitt 16,5-mal gezogen.

Schlusslicht sind hier die Einer-Zahlen mit einer durchschnittlichen Ziehungshäufigkeit von 12,8. Hier ist mit der 9 auch jene Zahl zu finden, die lediglich achtmal, und damit am wenigsten oft, gezogen wurde.

13 neue Millionäre in Oberösterreich

42 ist nicht nur die Anzahl der Lotto-Sechser, sondern auch die Zahl der Glücksspiel-Millionäre, bilanzierten die Österreichischen Lotterien am Freitag. Von den insgesamt 42 Millionengewinnen wurden 36 mit den "sechs Richtigen" beim Lotto erzielt, zwei mit "5 plus 1 Richtigen" bei EuroMillionen, drei durch die EuroMillionen-Promotion "Shower of Millionaires" und einer in der Klassenlotterie.

Auch im Millionärs-Ranking liegt Oberösterreich mit 13 Millionengewinnen an der Spitze, gefolgt von Niederösterreich mit sieben sowie Wien und der Steiermark mit je sechs. Drei neue Millionäre gibt es in Salzburg und Vorarlberg, zwei in Kärnten und je einen in Tirol und im Burgenland.

Die Lotto-Statistik im Detail

In Oberösterreich wurden heuer 65 Hochgewinne erzielt:

17 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus)

21 bei Joker

15 bei Lotto "6 aus 45" (davon 12 Sechser, davon 11 in Millionenhöhe)

3 bei LottoPlus

1 bei Bingo

1 bei Brieflos

1 bei Rubbellos

1 in der Klassenlotterie

2 bei Lotto Sonderpromotion

2 bei EuroMillionen Sonderpromotion (beide in Millionenhöhe)

1 bei Casino / "Fort Knox"

Der Höchstgewinn betrug 9,8 Millionen Euro und wurde am 27. April mit einem Solo-Sechser nach einem Siebenfachjackpot erzielt; es war der höchste Lotterie-Gewinn 2022.

Autor Judith Pointner Redakteurin Online