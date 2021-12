Oberösterreich bietet zusätzlich Influenza-Impfung in Covid-Impfstraßen an

An insgesamt fünf Standorten sollen dann Grippe-Impfungen für Personen ab dem 15. Lebensjahr zum vergünstigten Preis von 15,00 Euro erhältlich sein. Für Kinder ist das Angebot gratis, teilte Gesundheitsreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) am Sonntag mit.

Gerade da den Menschen seit mehr als einem Jahr der Kontakt mit dem Grippe-Virus und damit der "natürliche Booster" fehlt, müsse man nachhelfen. Eine Doppelinfektion - also eine gleichzeitige Erkrankung an dem Grippe- und dem Corona-Virus könne das Risiko für schwere Verläufe erhöhen, warnte Haberlander.

Die Influenza-Injektion gibt es dann in der Messehalle 4 in Wels, der Sepp Öller-Halle in Mattighofen, im Kongresshaus Bad Ischl, im Schloss Zell an der Pram und in der Arena in Bad Zell. Impfstraßen in Großraming, Bad Leonfelden und Windischgarsten sollen im Laufe der Woche zusätzlich dazukommen.

In Oberösterreich lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Sonntagnachmittag bei 250,9. Derzeit waren 6.575 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Die Todesfälle kletterten laut Dashboard des Landes von 2.304 auf 2.313. Derzeit waren 147 Menschen auf Normalstation in den oberösterreichischen Spitälern. 76 Erkrankte mussten landesweit intensivmedizinisch versorgt werden.