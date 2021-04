Oberösterreich impft schneller als geplant

Bisher war die Geschwindigkeit der Covid-Impfungen kein Ruhmesblatt. Doch seit Ostern haben die Impfungen deutlich zugelegt und mittlerweile liegt man in Oberösterreich deutlich über den Erwartungen. Allein am Freitag ging an 61.000 Landsleute eine Impfeinladung, darunter bereits 58-Jährige.

Wie berichtet, erhalten all jene, die sich auf www.ooe-impft.at angemeldet haben, nach Altern abgestuft (die Ältesten zuerst) bei entsprechendem Vorhandensein von Impfstoffen eine Benachrichtigung und Terminvorschläge für eine Impfstraße in ihrer Nähe. Von Seiten des Landes appelliert man dringend an jene, die sich noch nicht angemeldet haben, dies nachzuholen. Denn nun könne es zum Teil sehr schnell mit den Terminen gehen.

Die positive Entwicklung bestätigt man auch im Gesundheitsministerium: „Bereits knapp 60 Prozent der über 65-Jährigen ist mit einer Dosis geimpft.“ Die sei auf die derzeit gute Versorgungslage mit Impfstoff und auf die „professionelle Organisation“ in den Bundesländern zurückzuführen: „Daher wird bereits in den meisten Bundesländern mit der Planung der Impftermine für die 50- bis 65-Jährigen begonnen.“

Gute Nachrichten gibt es auch für das Personal aus Polizei, Strafvollzug und Bundesheer. Gerade bei Ersteren wurde zuletzt die Kritik immer lauter, dass man noch nicht geimpft sei, obwohl man an „vorderster Front“ stehe. Die Impfungen würden nun kurzfristig angesetzt, heißt es aus dem Ministerium: „Erste Anmeldungen starten diese Woche.“

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at