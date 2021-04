Oberösterreich baut Infrastruktur auf 65.000 Impfungen pro Woche aus

Bisher wurden in Oberösterreich gut 400.000 Impfungen an etwa 300.000 Personen verabreicht, kommende Woche sollen etwa 65.000 weitere Stiche dazukommen, sagt LHStv. Christine Haberlander (ÖVP). Damit werde das Ziel, allen Über-65-Jährigen ein Impfangebot zu machen, erreicht. Allerdings appelliert sie an diese Altersgruppe, sich zu registrieren, denn hier gibt es vor allem bei den 65- bis 69-Jährigen noch Luft nach oben.

"Bis Ende April liegt der Schwerpunkt auf den Über-65-Jährigen. Je mehr in dieser Personengruppe geimpft sind, desto besser ist es für die Entlastung des Gesundheitswesens und es kann bei den Öffnungen schneller vorgegangen werden", so Haberlander. Im Mai wolle man sich dann auf die 50- bis 65-Jährigen konzentrieren.