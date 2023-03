Oberösterreich als Vorreiter: Zehntes Primärversorgungszentrum öffnet in Leonding

Die Vorteile einer Primärversorgungseinrichtung (PVE) liegen auf der Hand, sagte Michael Pecherstorfer von der Österreichischen Gesundheitskasse bei einer Pressekonferenz am Mittwoch: Dadurch, dass mehrere Ärzte an einem Standort zusammenarbeiten, könnten für die Patienten längere Öffnungszeiten und kürzere Wartezeiten auf Behandlungen und Therapien gewährleistet werden. Auch sei ein erweitertes Leistungsangebot möglich, das bei akuten oder chronischen Erkrankungen über die ärztliche Versorgung hinausgehe (z.B. Bereiche der Gesundheitsförderung, Gesundheits- und Sozialberatung, Therapie oder Pflege bis zur Palliativbetreuung). Die Ärzte wiederum würden voneinander durch gegenseitige Unterstützung sowie durch flexiblere und damit familienfreundlichere Öffnungszeiten profitieren, sagte LHStv. und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP).

Am kommenden Montag, 13. März, wird in Leonding-Hart die zehnte Primärversorungseinheit in Oberösterreich eröffnet. Das Kernteam besteht aus vier Allgemeinmedizinern, die vor Ort mit Spezialisten unter anderem aus den Bereichen Logopädie, Ergotherapie, klinischer Psychologie und Sozialarbeit kooperieren. Pro Woche hat das Zentrum 40 Stunden lang offen, das heurige Jahresbudget wurde mit rund 1,7 Millionen Euro veranschlagt.

Damit nehme Oberösterreich gemeinsam mit Wien mit ebenfalls zehn PVE eine bundesweite Vorreiterrolle ein, sagte Haberlander. Es folgen die Steiermark mit neun Zentren, Niederösterreich (sechs), Salzburg (zwei) sowie das Burgenland und Kärnten mit jeweils einem. Tirol und Vorarlberg bieten dieses Service bis dato noch nicht an. E

Doch das landesweite Angebot soll künftig noch erweitert werden, kündigte Wolfgang Ziegler, Kurienobmann-Stv. der niedergelassenen Ärzte in der Ärztekammer OÖ an. Konkrete Vorgespräche mit Interessenten würden derzeit etwa in den Regionen Schärding, Unteres Mühlviertel und Bad Ischl laufen. In Linz soll zudem ein spezielles Kinderzentrum als Pilotprojekt geschaffen werden. Genauere Details könnten aber derzeit noch nicht bekannt gegeben werden, sagte Pecherstorfer. Das Ziel sei aber, in den kommenden zwei Jahren "drei bis vier neue Primärversorgungseinrichtungen" zu eröffnen, fügte Ziegler an.

