Vöcklabruck: Mann stürzte in Schacht

Am gestrigen Montag Abend gegen 21:50 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Mondsee nach Oberhofen am Irrsee gerufen, da dort eine Person in einen Schacht gefallen sei.

Als die Polizisten wenig später eintrafen, wurde der 39-jähriger Pole aus dem Bezirk Vöcklabruck gerade von der Rettung erstversorgt.

Er lag in einem gut fünf Meter tiefen Schacht und war nicht bei Bewusstsein. Nach einer knapp einstündigen Bergung durch die Feuerwehr wurde er ins Ukh Salzburg eingeliefert.

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.