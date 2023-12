Oben blau, unten grau: "In den Bergen und im Mühlviertel wird’s traumhaft"

Außerhalb der Nebelzonen am Inn, an der Donau und im Zentralraum erwarten Meteorologen bis zum Wochenende viel Sonne und milde Temperaturen.

Wer sich zwischen Weihnachten und Neujahr Urlaub eingetragen hat, kann sich freuen. "Bis einschließlich Freitag wird es vor allem in den Bergen sehr viel Sonne und milde Temperaturen geben", sagt Geosphere-Meteorologe Alexander Ohms. Entlang des Inn und der Donau sowie im Zentralraum kommt die Sonne allerdings nur selten zum Vorschein. "Dort hält sich der Nebel oft hartnäckig bis in den Nachmittag hinein." Die gute Nachricht: zumindest bis zum Wochenende bleibt es im ganzen Land trocken und ruhig.

Eine 10-Tage-Prognose für Ihre Gemeinde sowie Webcams und aktuelle Messwerte finden Sie auf nachrichten.at/wetter

Längere Trockenphase nötig

Die Flusspegel seien nach den heftigen Regenfällen nach wie vor hoch, die Böden extrem gesättigt und die Hänge instabil. Damit sich die Natur vollständig erholen könne, sollte die niederschlagsfreie Phase idealerweise "ein paar Wochen" andauern, sagt der Meteorologe. Doch diese Rechnung wird nicht ganz aufgehen.

Ein Wetterumschwung am Samstag bringt erneut Regen und Wind. Oberhalb von 1000 Metern Höhe ist mit Schneefall zu rechnen. "Aber deutlich weniger als zu Weihnachten", sagt Ohms. Von langer Dauer dürfte die Schlechtwetterphase nicht sein. Aus aktueller Sicht lockert es bereits am Samstagnachmittag wieder auf, sodass der letzte Tag des Jahres "relativ freundlich" verlaufen dürfte. In der Silvesternacht könnte es dann wieder regnen – oder auch nicht. "Das ist jetzt noch sehr schwierig vorherzusagen", sagt Ohms. "Eine klare, kalte Nacht wird es jedenfalls nicht, das steht fest."

Sternenklar zeigt sich der Himmel bereits von Mittwoch auf Donnerstag. Im Norden und Südosten des Landes sowie südlich des Traunsees steht dann "ein traumhafter Tag" mit Höchstwerten zwischen sechs und zehn Grad Celsius bevor. "Oben in der Sonne ist es natürlich wärmer als unten im Nebel", sagt Alexander Ohms. "Zum Wintersporteln eignen sich die nächsten Tage sehr gut. Bei dem milden Wetter fühlt es sich wie ein Frühjahresskilauf an." In 2000 Metern Höhe erwartet Ohms am Donnerstag sogar um die drei Grad plus, in 1700 Metern um die sieben Grad.

17,8 Grad am Christtag

Außergewöhnlich warm präsentierte sich das Wetter am Christtag. In Weyer wurden am ersten Weihnachtsfeiertag 17,8 Grad gemessen. Die Gemeinde im Bezirk Steyr-Land war damit laut Geosphere Austria der drittwärmste Ort in ganz Österreich. "Auch wenn es durch den schwächeren Wind jetzt wieder eine Spur abkühlt, bleibt es für diese Jahreszeit weiterhin sehr mild", sagt Ohms. Zu Ostern hatte es heuer in Weyer übrigens gut zehn Grad weniger. Das sei aber nicht ungewöhnlich. "Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Ostern kälter ist als zu Weihnachten, ist generell recht hoch, weil im Frühjahr die kältere Luft kommt."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.