LINZ. Vier Jahre ist es her, dass dem Ehepaar Gruber (alle Namen von der Redaktion geändert) an seinem Sohn Viktor eine Veränderung aufgefallen ist. Für den jungen Mann war es eine bewegte Zeit in seinem Leben, nach der Ableistung des Präsenzdienstes wollte er ein Studium beginnen. Aber statt hinaus in die Welt zu ziehen, begann der damals 20-Jährige, sich immer mehr zurückzuziehen, das Haus verließ er kaum noch.