O’zapft is: Der Urfahraner Herbstmarkt hat Fahrt aufgenommen

Wer auf der Linzer Nibelungenbrücke unterwegs ist, wird schon von Weitem angeschrien. Ein bisschen aus Angst, aber vor allem aus Freude. Die Attraktionen auf dem Urfahraner Jahrmarkt haben Samstagvormittag Fahrt aufgenommen. Nicht allen Passagieren ist wohl bei der Sache. Und das liegt nicht am Bier vor dem Fahrtantritt. Sie werden in die Luft geschossen, überschlagen sich oder tauchen beinahe ins Wasser ein.

Mehr als 600.000 sollen es werden, die bis 9. Oktober in Feierlaune geraten. Geht es nach den Verantwortlichen der Linzer Stadtpolitik, soll der Rekord vom Frühjahr noch einmal übertroffen werden. "Vor allem sollen aber hier die Menschen zusammenkommen und nach dieser langen Zeit der Unsicherheit wieder gemeinsam Spaß haben", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP), der kurz vor der offiziellen Eröffnung unter Druck gerät. Denn Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter brauchte für den Bieranstich beim Oktoberfest nur drei Schläge.

Bevor Luger schließlich zum Schlag ausholt, schwelgt er aber noch einmal in Erinnerungen. An die Paste gegen Kopfweh, die er sich als Schüler des Linzer Peuerbachgymnasiums bei einem Standl auf dem Urfahraner Jahrmarkt gekauft hatte. Geholfen hat sie damals nicht.

Familientag am Mittwoch

Auch Stadträtin und Marktreferentin Doris Lang-Mayerhofer (VP) würdigt den Urfahraner Jahrmarkt als "Erlebnis für Jung und Alt". Er sei aus Linz nicht mehr wegzudenken.

Dann wird es aber ernst: Kurz nach 12 Uhr mittags ist der Urfahraner Jahrmarkt mit einem Schlag eröffnet. Bis das Bier in die richtigen Bahnen läuft, sind es eineinhalb. Gilt trotzdem.

Während morgen die Senioren im Festzelt nach einem Tanz an einem großen Gewinnspiel teilnehmen können, sinkt am Mittwoch dann der Altersschnitt. Familien können den Urfahraner Jahrmarkt bei ermäßigten Preisen besuchen, am Abend gehört er den Studenten: Die Hochschülerschaft der Kepler-Universität veranstaltet das große Semester-Opening. Gelernt werden muss später.

Wetterfest müssen Besucher des Jahrmarktes – im Gegensatz zum gestrigen Sonntag – dann aber nicht mehr sein. Der Altweibersommer kommt mit strahlendem Sonnenschein im Gepäck. Vorausgesetzt, die Nebelschwaden beschränken sich auf die Geisterbahn (geg)

Das Programm

Morgen, Dienstag, beginnt ab 14 Uhr der Seniorennachmittag im Festzelt. Zwei Stunden lang wird getanzt und gesungen, danach gibt es ein großes Gewinnspiel.

Am Mittwoch gibt es beim Familientag bis 19 Uhr ermäßigte Preise, bis um 20 Uhr das Festzelt mit Studenten gefüllt sein wird: Das Semester-Opening steht auf dem Programm.

Der Freitag beginnt mit dem ökumenischen Gottesdienst im Autodrom Straßmeier und endet mit einem Großfeuerwerk.

