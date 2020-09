"Nur mit Geldstrafen sind Raser nicht abzuschrecken"

Neun Fahrer überschritten die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 50 km/h.

Dem Einsatzreferenten des Welser Stadtpolizeikommandos, Andreas Weidinger, fehlt bei den meisten Temposündern die Einsicht: "Die Kontrollen sind sinnvoll. Wir merken aber nicht, dass sich dadurch etwas verbessert. Wir müssen noch mehr Druck erzeugen." Die Geldstrafen seien zu niedrig und würden bei Rasern keinen erzieherischen Effekt hinterlassen: "Die Szene lässt sich mit Geldstrafen allein nicht abschrecken", sagt Weidinger.

Bei Schwerpunktkontrollen nehme die Zahl der ertappten Lenker laufend zu. "Ich gewinne den Eindruck, dass sich dieses Klientel mit der Polizei sogar eine Hetz machen will." Was den erfahrenen Verkehrspolizisten am meisten besorgt, ist die überdurchschnittlich hohe Anzahl an Lenkern mit Probeführerschein: "Ich halte es für sinnvoll, wenn die Polizei in die Fahrschulen geht und dort verpflichtende Vorträge hält. Zwecks Unfallprävention wäre ich auch dafür, abschreckende Videos von schweren Unfällen zu zeigen."

Keineswegs neu ist die Forderung, bei besonders dreisten Temposündern das Auto zu beschlagnahmen: "In Italien und in der Schweiz ist eine so drastische Maßnahme jetzt schon möglich. Der Bund müsste dazu die Straßenverkehrsordnung ändern", sagt Weidinger.

Reformen benötige es auch bei der Abnahme der Führerscheine. Dabei gibt es zwischen Bezirks- und Stadtpolizeikommandos seltsame Unterschiede: " In manchen Bezirken wird die Fahrlizenz an Ort und Stelle abgenommen. In anderen wie Wels wird den Rasern zuerst ein Bescheid ausgestellt." Wirkungsvoller sei eine sofortige Abnahme, betont der Einsatzreferent, der sich innerhalb der Exekutive unter anderem für eine Raserdatenbank einsetzt.

Schnell und laut auf der B 1

Die oberösterreichische Raser- und Tuningszene konzentriert sich im Zentralraum: "Die meisten Aufgriffe haben wir auf der Wiener Bundesstraße zwischen Wels und Linz". erklärt Weidinger. Bei der Schwerpunktaktion am Wochenende wurde auf der B 1 in Marchtrenk ein Lenker mit 150 statt der erlaubten 70 km/h gestoppt. Der Temposünder war mit 1,18 Promille stark alkoholisiert. In acht Stunden verteilte die Polizei 30 Verwaltungsstrafen. Wegen überhöhter Lautstärke wurden drei Kennzeichen abgenommen.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at