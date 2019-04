Nur kühle Sommer könnten Österreichs Gletscher retten

LINZ/INNSBRUCK. Das "ewige" Eis ist im Jahr 2018 um durchschnittlich 17,2 Meter zurückgegangen. Ein schneereicher Winter ist keine Trendwende.

Der Gosaugletscher, nordwestlich des Dachsteins gelegen, verlor im vergangenen Jahr rund 11 Meter an Länge. Bild: Gletscherarchiv Blue Sky

Zuerst war es nur ein kleiner Stein. Gerade so groß, dass er mit der Spitze aus dem Eis des Schladminger Gletschers ragte. Als ihn Wilfried Schrempf im Sommer 2003 entdeckte, ahnte er noch nicht, dass dieser Stein die Szenerie auf der Ostseite des Dachsteingipfels verändern wird. "Am Anfang hat man noch geglaubt, den kann man mit der Pistenraupe einfach wegräumen", sagt der Hüttenwirt der Seethalerhütte. 16 Jahre später sind daraus mehr als zehn Meter hohe Felsen geworden. Herausgeschmolzen aus jenem Eis, das lange Zeit als "ewig" galt.

Dass das Eis auf Österreichs Gletschern nicht die Ewigkeit überdauern wird, zeigt ein Blick auf den aktuellen "Gletscherbericht" des Alpenvereins, der gestern in Innsbruck präsentiert wurde. Denn das Eis war auch in der Periode 2017/2018 auf dem Rückzug. 89 von 93 Gletscher, das sind rund 96 Prozent, verloren an Länge – durchschnittlich 17,2 Meter. Nur vier Gletscher blieben annähernd gleich.

Leichte Verbesserung

Der größte Längenverlust wurde mit 128 Metern bei der Zunge des Viltragenkeeses in der Venedigergruppe in Osttirol dokumentiert. Dem traurigen Spitzenreiter folgen der Alpeiner Ferner in den Stubaier Alpen (minus 86 Meter) und das Schlattenkees, ebenfalls in der Venedigergruppe (minus 67 Meter). Insgesamt kam es zwar zu einer leichten Verbesserung – im vergangenen Berichtsjahr verloren die Gletscher durchschnittlich noch 25,2 Meter an Länge – eine Trendwende sei das aber nicht, sagt Gerhard-Karl Lieb, Leiter des Messdienstes beim Alpenverein. "Der Rückzug der Gletscher erscheint nur in Bezug zu den extremen Werten im vergangenen Berichtsjahr etwas gedämpft", sagt er. Der Sommer 2018 sei bereits ab April durchschnittlich um rund zwei Grad Celsius zu warm gewesen, weshalb auch der aktuelle Messbericht "ein sehr ungünstiges Jahr für unsere Gletscher" belege.

Seit den 90er Jahren gehe es durchgehend bergab. "Wir bräuchten drei Jahrzehnte, in denen es im Sommer so kühl ist, dass wir nicht baden gehen können, um eine Trendwende einzuleiten", sagt Lieb. Das sei aber nicht realistisch. Entwarnung gab der Experte für die Energiewirtschaft und die Trinkwasserversorgung.

Auch Oberösterreichs vier Gletscher, allesamt im Dachsteingebirge gelegen, verloren wieder an Länge – im Mittel 7,8 Meter (2016/2017: 10,5m). Derzeit liegen sie teilweise unter mehr als acht Metern Schnee verborgen. Der schneereiche Winter sei laut Wolfgang Traunmüller, Meteorologe bei "BlueSky" nur die "halbe Miete". Entscheidend seien die Temperaturen im Sommer.

"Der Hallstätter Gletscher verlor durch die warmen Sommer nicht nur an Länge, sondern auch an Dicke", sagt Traunmüller. Und zwar zwölf Meter in zwölf Jahren. Laut einer aktuellen Studie der ETH Zürich könnten die Alpen bereits im Jahr 2100 eisfrei sein.

