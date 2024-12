"Nur in Handschuhfach gelegt" - Bursch (16) soll in Ried mit Waffe auf Frauen gezielt haben

Zwei Frauen erstatteteten am Montag Anzeige bei der Rieder Polizei : Sie waren während ihrer Mittagspause auf offener Straße von drei Jugendlichen aus einem Auto heraus bedroht worden. Es soll sich um zwei junge Burschen und ein Mädchen gehandelt haben. Einer der Burschen habe sogar aus dem Beifahrerfenster mit einer Waffe auf die beiden Frauen gezielt. Das Kennzeichen des Wagens, der dann in Richtung Innenstadt davongefahren war, hatten sich die beiden Frauen notiert.

Alois Ebner von der Staatsanwaltschaft Ried bestätigte den Vorfall den OÖNachrichten auf Anfrage. Rasch hatten Polizeibeamte den betreffenden Wagen ausforschen, sowie den 16-jährigen mutmaßlichen Täter identifizieren können. Er lebt aktuell in einer Betreuungseinrichtung in Ried und ist amtsbekannt. Bei dem Verdächtigen konnte eine Softgun sichergestellt werden, so Ebner.

Dass er die Frauen aktiv bedrohen wollte, stritt er ab - er will die Waffe lediglich in das Handschuhfach gelegt haben. Ermittlungen wegen gefährlicher Drohung laufen.

Autorin Franziska Giles Redakteurin nachrichten.at Franziska Giles

