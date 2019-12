Nur in der Silvesternacht ziehen dunkle Wolken auf

Er hat lange auf sich warten lassen. Bis zu 18 Grad im Advent, grün glänzende Wiesen am Heiligen Abend. Und das selbst in mittleren Lagen. Mit seinem Einstand in Oberösterreich lässt der Winter nun aber vieles vergessen: Ab Sonntag glitzert der Neuschnee der vergangenen Tage zumindest bis zum Ende der Woche in der Sonne.

Bereits ab heute Mittag klingen die Regen- und Schneeschauer, die vor allem im südlichen Bergland und im Mühlviertel niedergehen, langsam ab. In den Bergen ist vom steigenden Hochdruckeinfluss noch nicht viel zu bemerken: Bei eisigem Nordwind fallen die Temperaturen in 2000 Meter Seehöhe auf bis zu minus zwölf Grad. Am Nachmittag allerdings bekommt der Wolkenteppich Lücken, die sich in der Nacht auf Sonntag schnell vergrößern. "Der Sonntag ist ein fabelhafter Wintertag mit viel Sonnenschein und steigenden Temperaturen", sagt ZAMG-Meteorologin Claudia Riedl. Die neue Woche beginnt, wie die alte endet: Sonne, Temperaturen bis zu sieben Grad, wenig Wind. "Nur in den Niederungen kann sich Hochnebel halten", so Riedl. Der Silvestertag bringt zwar keinen Regen-, dafür aber einen Wermutstropfen: Nach einem recht sonnigen Tag ziehen ab den Abendstunden dichte Wolken über das Land. "Eine klare Silvesternacht wird es aller Voraussicht nach nicht geben", sagt die Meteorologin.

"Man muss noch vorsichtig sein"

Wer zu lange ins neue Jahr feiert, verpasst dann aber den sonnigen Rutsch ins Jahr 2020: "Der Mittwoch wird wieder ein toller Wintertag und ist mit bis zu acht Grad auf der milden Seite", sagt Riedl. Erst am kommenden Samstag dürfte ein Kaltlufteinbruch das gewohnte Bild verändern. Dann vielleicht mit Schnee bis in die Niederungen.

Das Postkartenwetter wird nicht nur viele Skifahrer auf die Piste, sondern auch genauso viele Tourengeher ins Gelände ziehen. Dort ist wegen der Lawinengefahr weiterhin erhöhte Vorsicht geboten: "Generell ist bereits ab der Waldgrenze aufzupassen. Aber ab einer Höhe von 2000 Metern muss man wegen der Triebschneeablagerungen wirklich noch sehr genau schauen", sagt Helmut Steinmassl. Lawinenreferent der Bergrettung Oberösterreich. Der Lawinenwarndienst Oberösterreich stufte die Lawinengefahr gestern Abend in seiner Prognose als "mäßig" ein. Besondere Vorsicht sei vor allem im Dachsteingebiet geboten.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at