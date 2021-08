Nur eine statt zwei Spuren auf der Pyhrnautobahn

Der Reiseverkehr wird nicht weniger, dafür werden die Einschränkungen mehr: Auf der A9 (Pyhrnautobahn) hat die Asfinag damit begonnen, die Elektronik in den sieben Tunneln zwischen St. Pankraz und Windischgarsten zu erneuern, außerdem wird an den sechs Brücken in dem sieben Kilometer langen Abschnitt gearbeitet. Deshalb ist in beiden Fahrtrichtungen nur eine Fahrspur offen.

Insgesamt werden 54 Millionen Euro investiert. Im Baustellenbereich wird zudem ein neues Leitsystem installiert – eine LED-Videowand, die wie ein Überkopfwegweiser eingerichtet wird. Darauf werden Informationen angezeigt, speziell für den Reiseverkehr. Apropos: Damit die Staus an den Wochenenden nicht noch länger als "normal" werden, werden alle Fahrspuren für den Verkehr freigegeben.

Die Hauptbauphase beginnt mit Anfang Oktober, wobei der gesamte Verkehr aufgrund der Arbeiten an zahlreichen Tunnels und Brücken (Richtungsfahrbahn Linz) im Gegenverkehr auf der Richtungsfahrbahn Voralpenkreuz gebündelt wird (eine Fahrspur pro Richtung). In den Sommermonaten der Jahre 2022 und 2023 wird dieser Gegenverkehrsbereich auf die drei im Süden liegenden Tunnel und somit die Baustellenlänge von sieben auf 3,5 Kilometer verkürzt.