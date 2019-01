Nur 35 Pfarren: Diözese stellt sich völlig neu auf

LINZ/WELS. Die bisher 487 Pfarren bleiben als Pfarr-Gemeinden erhalten, Groß-Pfarren bündeln Teilaufgaben der Pfarr-Gemeinden.

Slawomir dadas, Bischof Manfred Scheuer und Gabriele Eder-Cakl (v.l) Bild: VOLKER WEIHBOLD (APA/DPA/ARMIN WEIGEL)

Die Vorbereitung war lang, die Erwartungshaltung groß – das Ergebnis ist mutig: Die Diözese Linz der Katholischen Kirche will sich radikal neu aufstellen.

Demnach soll es in der bisher in 487 Pfarren unterteilten Diözese ab 2020 nur noch 35 Pfarren geben. Aus den derzeitigen Pfarren werden Pfarrgemeinden. Eine künftige Großpfarre wird aus durchschnittlich 14 Pfarrgemeinden bestehen. Diese Modell präsentierte die Diözesanleitung, allen voran Bischof Manfred Scheuer, gestern in der Messehalle Wels vor rund 600 haupt- und ehrenamtlichen Diözesanmitarbeitern. „Es ist wichtig, dass man sich etwas traut“, sagte der Bischof.

Betont wurde dabei, dass die Pfarr-Gemeinden ihre Selbständigkeit (etwa in der Vermögensverwaltung) behalten, einzelne Aufgaben wie etwa die Personalzuständigkeit aber künftig von den Großpfarren mit einem Pfarrer an der Spitze wahrgenommen würden. So verschaffe man den übrigen Priestern und Seelsorgern in den neuen Groß-Pfarren mehr Zeit für die Gemeindemitglieder. Das Modell soll in der Diözese nun bis Juli in vielen Treffen diskutiert werden, ein allfälliger Beschluss ist für November 2019 vorgesehen.

2 Kommentare tacitus (4700) 18.01.2019 18:25 Uhr was ist da mutig ? wo blwibt die Nähe zu den Menschen ? weil nmaen ausgewechselt werden, wird gar nichts gelöst !

ich gehöre zur Pfarre Ried und zur Pfarrgemeinde Adorf und jetzt ist alles besser? Glauben der Bi und seine Leute diesen Stumpfsinn und diese Täuscherei wirklich selber ?

ich gehöre nicht mehr offiziell dazu, aber als österr. Steuerzahler muss ich diesen Stumpfsinn mitfinanzieren !

Zitat: "Betont wurde dabei, dass die Pfarr-Gemeinden ihre Selbständigkeit (etwa in der Vermögensverwaltung) behalten,"



Der Vermögensverwalter der Pfarre ist und war immer der Pfarrkirchenrat mit seinem Vorstand, dem Pfarrkirchenratsvorstand. Dieser muss an den Staat die Vermögensverhältnisse angeben.



Auch wenn er jetzt im Zuge der Pfarrgemeinderäte als Finanzausschuss genannt wird, hat dieser ein gesondertes Statut, welches vom Finanzamt einzig anerkannt wird.



Die Diözesanverwaltung hat lange genug mit der Begründung, dass sich der Pfarrer nicht mehr vom Eigentum der Pfarre ernährt, sondern von der Diözese bezahlt wird dagegen gekämpft und alle Möglichkeiten ausgeschöpft, einzelnen Pfarrkirchenräten dieses abzuerkennen.



Es ist traurig, wenn es nur heißt, dass sich die Diözese völlig neu aufstellt. Das Persönliche, welches jetzt noch die Pfarrzugehörigkeit gefördert hat, wird rein aus Organisationsgründen zu Grabe getragen. Die Anonymität der Gläubigen in der Gemeinde steigt. Antwort schreiben





