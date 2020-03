Nur 270 Kinder in Oberösterreichs Schulen

"Nur 270 Kinder werden in den Schulen betreut", sagt Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Die meisten davon in den Volksschulen, einige wenige in den AHS-Unterstufen und Neuen Mittelschulen. Unabhängig davon, ob Kinder da sind oder nicht, ist in jeder Schule der Direktor da, und insgesamt sind auch 1000 Lehrer anwesend. "Wir sind vorbereitet, damit wir täglich Kinder aufnehmen können", erklärt Klampfer.

Er geht grundsätzlich davon aus, dass die Zahl der Schüler wieder steigen wird: "Viele Eltern bauen gerade Urlaub oder Zeitausgleich ab. Wenn die Situation aber länger andauert, wird es wieder mehr Betreuungsbedarf geben." Ohnehin muss man derzeit vor allem eines sein: flexibel. Er sei sehr stolz darauf, dass das Schulsystem unter Beweis stelle, dass man auch mit unvorhergesehenen Situationen gut umgehen könne, so der Bildungsdirektor. Eltern, Lehrer und Kinder sitzen derzeit in einem Boot: "Wir lernen gemeinsam, damit umzugehen."

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at