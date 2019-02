Nun bekommen auch Rennräder Elektro-Motoren

WELS. Wels ist einmal mehr Treffpunkt für Radbegeisterte – Samstag und Sonntag findet das Bike-Festival statt

Hat das Schinden bei Anstiegen dank leichter E-Motoren im Rahmen der Rennräder bald ein Ende? (Greber) Bild: Markus Greber

Die OÖNachrichten präsentieren die Messe rund ums Fahrrad. Simplon-Vertriebsleiter Wolfgang Haberstock (39) spricht für die ARGE Fahrrad im "Verband der Sportartikel-Erzeuger und Sportausrüster Österreichs" über das Bike-Festival, E-Motoren in Rennrädern und Konflikten zwischen Mountain-Bikern und Wanderern.

OÖNachrichten: Weshalb zahlt sich der Besuch dieser Messe aus?

Haberstock: Weil dort jeder gut aufgehoben ist, der sich mit dem Gedanken trägt, sich ein Rad zu besorgen. Alle sind via Smartphone informiert – irgendwie jedenfalls. Aber hier ist man mit Profis beisammen, kann sich persönlich einen Eindruck vom Rad verschaffen, draufsitzen und sogar ausprobieren. Das ist besonders dann interessant, wenn man noch nie mit einem E-Bike gefahren ist.

Apropos E-Bike: Wie hoch ist ihr Anteil bei den im Vorjahr verkauften Fahrrädern?

Die Zahlen von 2018 liegen noch nicht vor. 2017 wurden bundesweit 414.000 Räder verkauft, davon 53.400 Trekking-Räder mit E-Motor, das sind knapp 13 Prozent, und 67.000 E-Mountain-Bikes, das sind mehr als 16 Prozent. Die verkaufte Menge ist 2018 etwa gleich geblieben, der Anteil der E-Räder aber weiter gestiegen.

Sind daher bei E-Bikes auch heuer Lieferengpässe zu erwarten?

E-Bikes sind in der Herstellung deutlich aufwändiger, vor allem beim Rahmen. Im Vorjahr gab es ganz massive Engpässe. Heuer haben daher viele Hersteller mehr geordert. E-Bikes werden weiterhin eine enorme Zugkraft entwickeln. Es wird auch heuer einige Modelle geben, die man im Laufe des Jahres dann nicht mehr bekommt. Daher ist es gut, dass das Bike-Festival so früh im Jahr stattfindet. Übrigens, wir bei Simplon erzeugen in Hard (Vorarlberg, Anm.) erst, wenn der Kunde den Kaufvertrag unterzeichnet hat; das ist wie beim Auto.

Wird es bald auch Rennräder mit E-Motoren geben?

Das wird heuer deutlich werden: Es ist noch ein kleiner Markt, der in den Kinderschuhen steckt, der aber wegen der langjährigen E-Bike-Erfahrung kaum Kinderkrankheiten bekommen wird. Die Herausforderung ist: Die Motoren müssen extrem leicht sein und nicht andauernd Unterstützung liefern. Beim Rennrad ist man schnell über dem erlaubten Limit von 25 km/h. Das Dazuschalten ist für Bergstrecken interessant. Gerade ältere Sportler bleiben da im gesunden Pulsbereich und können auch weiterhin mit ihren jüngeren Freunden mitfahren – denn in der Ebene halten sie ohnehin noch locker mit.

Weshalb setzen immer mehr Mountain-Biker auf den E-Motor?

Weil es eine Fetzen-Gaudi ist: Viele Leute fahren mehr Rad als bisher. Sie schaffen es über Forststraßen auf eine Alm. Da geht es nicht so sehr um eine Tour auf einem engen Trail. Wer das will und mit vollgefedertem E-Bike fährt, ist ohnehin gefordert, weil acht bis zehn Kilogramm zusätzliches Gewicht das Fahrverhalten verändern.

Wie lange halten gute Akkus?

Die Frage stellte jeder Kunde, meine Gegenfrage: Fahren Sie mit viel oder wenig Motor, bei Kälte oder Wärme, auf Asphalt oder Waldboden? Alles hat einen Einfluss. Ein aktueller 500-Watt-Akku liefert Strom für 80 bis 100 Kilometer, wer intelligent fährt, schafft auch 120.

Engagiert sich die ARGE Fahrrad als Vermittler im Konflikt mit den Mountain-Bikern in den Bergen?

Wir können uns nicht raushalten, weil es uns betrifft: Noch sind wir nicht offiziell aufgetreten, weil regional unterschiedlich und oft sehr emotional debattiert wird. Sicher ist: Wenn sich auf den Bergen alle – ob Wanderer oder Radfahrer – rücksichtsvoller verhalten würden, gäbe es weniger Probleme. Wir müssen an die Leute appellieren, sich defensiv zu verhalten.

Was braucht es, damit Österreicher auch im Alltag mehr radeln?

Das braucht eine ordentliche Infrastruktur, besonders in den Städten und vor allem Unterstützung auf politischer Seite, beispielsweise was die Genehmigung und Förderung von E-Lastenrädern betrifft. Im Zeitalter des Online-Handels könnten sie in den Städten die letzten Meter bis vors Haus bewältigen. Damit werden weniger Staus verursacht und die Luft wird weniger verschmutzt. Daher haben Fahrrad-Kuriere auch eine Zukunft.

Mit den OÖN gewinnen: Die OÖNachrichten sind als Medienpartner beim Bike-Festival in Halle 21 (Stand 30) dabei. OÖNcard-Besitzer genießen ermäßigten Messeeintritt. Zudem verlosen wir mehrere Wochenend-Aufenthalte im Chalet-Dorf "INNs HOLZ" im oberen Mühlviertel und Familienurlaube im Alpendorf in St. Johann/Pongau. Außerdem können Sie bei einer Visite am OÖN-Stand "Mostdipf-Präsente" sofort gewinnen.

Wolfgang Haberstock

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema