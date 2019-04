Notorischer Einbrecher brachte Diebesgut zurück

PRAM. Ein 51-jähriger Steyrer kehrte wegen des hohen Fahndungsdrucks nach einem Einbruch in eine Firma in Pram (Bezirk Grieskirchen) zum Tatort zurück und retournierte das Diebesgut. Er war erst elf Tage zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden.

Symbolfoto Bild: shutterstock

Es war 12.15 Uhr, als ein Firmenchef in Pram vergangenen Sonntag einen Einbrecher auf frischer Tat ertappte. Der Mann war gerade dabei das Diebesgut in seinen Pkw zu verladen. Als der Täter, ein 51-Jähriger aus Steyr, den Firmenchef bemerkte, sprang er in sein Auto und fuhr davon.

Vermutlich aufgrund des hohen Fahndungsdrucks kam der Einbrecher noch am selben Tag zum Tatort zurück und händigte dem Firmenchef die Beute aus. Der 51-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels gebracht. Er war erst am 20. März aus der JVA Suben entlassen worden. Insgesamt verbrachte der Steyrer bereits 15 Jahre, wegen verschiedenster Eigentumsdelikte, im Gefängnis.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema