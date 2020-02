Note eins fürs Ferienwetter

Es ist "angerichtet" in unseren Skigebieten: Rechtzeitig zu Beginn der Semesterferien in Oberösterreich verdienen sich auch die Pisten Note eins. Das Wetter spielt mit – zumindest übers Wochenende. "Bis Montag ist Sonnenskilauf angesagt", sagt ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer.

An Dienstag läuft es dann aber nicht mehr nach Wunsch. Dann erreicht uns eine Kaltfront mit Regen- und Schneewolken im Gepäck. Der Westwind fegt mit 60 km/h über die Pisten. Die Schneefallgrenze sinkt vorübergehend auf 800 Meter und es kühlt ab. Der kälteste Tag wird der Donnerstag. Da kommen die Höchstwerte über vier Grad nicht hinaus. Zum Ferienausklang sollte es dann wieder besser werden – und milder.

Am Freitag ist in höheren Lagen Schnee gefallen. Heute früh setzt sich mit einer milden Südwestströmung aber überall die Sonne durch. Der Wind weht nur schwach, die Höchstwerte erreichen 12 Grad, in 1500 Metern sind es bis zu sechs Grad. Am Sonntag steigen die Werte sogar auf 10 bis 15 Grad. Im Bergland wird es föhnig, hohe Wolken können den Sonnenschein trüben. Am Montag werden die Wolken allmählich dichter, im Bergland hat aber nach wie vor die Sonne das Sagen.

Fazit des ZAMG-Meteorologen: "Insgesamt wird das Wetter in den Semesterferien besser als in den vergangenen beiden Wochen. Speziell von Samstag bis Montag sind die Bedingungen fürs Skivergnügen gut. Zur Wochenmitte kommt eine ungemütliche, windige Phase, Freitag bis Sonntag sollten wieder mehr nach dem Geschmack der Winterurlauber werden."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.