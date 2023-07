Notdienst der Zahnärzte: Zukunft ungewiss

Zumindest der Vertrag mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) wurde am 30. Juni gekündigt. Grund seien gestiegene finanzielle Anforderungen, die unter den bestehenden Bedingungen für 2024 zur Erwirtschaftung von Verlusten geführt hätten.

Das Notdienstzentrum hat täglich von 20 bis 24 Uhr geöffnet, am Wochenende und an Feiertagen werden Schmerzpatienten auch zwischen 8 und 14 Uhr betreut. Die ÖGK zeigte sich in einer Stellungnahme aber "verhandlungsbereit". Gespräche für eine gemeinsame Lösung im Sinne der Patienten seien bereits aufgenommen worden.

