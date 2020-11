Im Frühjahr stand das Gymnasium Dachsberg in Prambachkirchen leer. Lange Zeit saß kein einziger Schüler auf der Schulbank, während des gesamten ersten Lockdowns waren es nie mehr als zwei oder drei gleichzeitig, die das Betreuungsangebot in Anspruch nahmen. Gestern waren es 20, heute werden es noch mehr sein. "Wenn ich mir die Anmeldeliste anschaue, werden die Zahlen auch in den kommenden Tagen steigen", sagt Direktor Ferdinand Karer.