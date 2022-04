"Das Thema Energiesparen war noch nie so groß wie jetzt – und damit ist auch die Energiesparmesse so aktuell wie noch nie", sagt der Welser Messedirektor Robert Schneider. Und lächelt. Schließlich kann heuer die Webuild-Energiesparmesse Wels erstmals seit März 2020 wieder stattfinden, von Freitag, 8. April, bis Sonntag, 10. April (jeweils 9 bis 17 Uhr). 250 Aussteller präsentieren dabei ihre Neuheiten, rund zwei Drittel weniger als in Vor-Corona-Zeiten.