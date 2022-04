Noch nie war die Energiesparmesse so aktuell

„Das Thema Energiesparen war noch nie so groß wie jetzt – und damit ist auch die Energiesparmesse so aktuell wie noch nie“, sagt der Welser Messedirektor Robert Schneider. Und lächelt. Schließlich kann heuer die Webuild Energiesparmesse Wels erstmals seit März 2020 wieder stattfinden, exakt von Freitag, 8. April, bis Sonntag, 10. April (jeweils 9 bis 17 Uhr). 250 Aussteller präsentieren dabei ihre Neuheiten, rund zwei Drittel weniger als in Vor-Corona-Zeiten.



„Aber die Nachfrage ist da“, weiß Schneider schon vorm Start. Denn die Aussteller haben beim Digital+-Angebot der Messe auch einen eigenen Online-Auftritt. „Und da haben sich schon vorm Start der Fachbesuchertage, die am Mittwoch und Donnerstag sind, bereits 21.213 Besucher informiert“, sagt Direktor Schneider.

Der ergänzt: „Das Informationsbedürfnis gerade in puncto alternative Heizungsarten ist enorm.“ Angesichts der zuletzt extrem gestiegen Preise für Gas und Strom ist das auch ein zentraler Punkt der Messe. Wie soll man das eigene haus oder die eigene Wohnung umrüsten? „Das kommt auf die Gegebenheiten vor Ort an – und darauf, was man will“, sagt mit Michael Mates, Bundesinnungsmeister der Installateure. Konkret führt er aus, dass Einzellösungen – sei es eine Photovoltaik-Anlage, Wärmepumpe oder auch eine Pellets-heizung - nur selten das gewünschte Ergebnis bringen. Hybrid-Lösungen wären oft sinnvoller, „allerdings werden die dann leider oft nicht gefördert“, weiß Michael Mattes.



Apropos Pellets: Die hält Ernst Hutterer, Vize-Vorsitzender des Vorstands der Vereinigung der Kessellieferanten, für eine überlegenswerte Variante, obwohl die Preise für eine Tonne in den letzten sechs Monaten um 150 Euro auf rund 420 Euro gestiegen sind.

Welche Variante man auch wählt, Geduld ist in jedem Fall gefragt. Denn die Wartezeiten, bis eine neue Anlage eingebaut werden kann, dauern aufgrund von verlängerten Lieferzeiten und Personalsorgen bei den Installateuren (in Österreich gibt es 6500 Betriebe, die 2021 rund 5,6 Milliarden Euro Umsatz gemacht haben) rund drei bis sechs Monate.

Umso wichtiger ist die Energiesparmesse in Wels, denn da können sich Besucher über Anbieter, Kosten und eventuelle Förderungen fachkundige Expertise holen.