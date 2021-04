Die Corona-Schutzimpfungen bei der Polizei lassen weiterhin auf sich warten, obwohl die Beamten in ihrem Beruf einem erhöhtem Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Dass dies zu Ansteckungen führen kann, belegt jener Fall, den David Furtner von der oberösterreichischen Landespolizeidirektion auf OÖN-Anfrage gestern bestätigt hat. Demnach führten Kriminalisten am Karfreitag, 2. April, in Linz eine Hausdurchsuchung durch.