Noch keine Winterwelle: Corona-Zahlen sind stabil

106 Patienten wurden gestern in Oberösterreich in Krankenhäusern behandelt. 97 befanden sich auf Normalstationen (minus neun), neun Menschen benötigten intensivmedizinische Behandlung, um einer mehr als am Tag davor. Wie der Krisenstab des Landes Oberösterreich mitteilte, seien derzeit 39 Prozent der Patienten auf Normalstationen nicht vollständig geimpft, bei den Intensivpatienten seien es 50 Prozent. Als vollständig grundimmunisiert gelten alle Personen, die laut Grünem Pass eine dritte Dosis erhalten haben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 240,6, während diese bundesweit mit 334 angegeben wird. Österreichweit wurden gestern laut AGES 4428 Neuinfektionen gemeldet, etwas mehr als zuletzt im Schnitt.