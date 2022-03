Noch fünf Tage bis zu Volksfest

Das 1878 aus der Taufe gehobene Traditionsfest beginnt am Donnerstag, 31. März, und geht am Sonntag, 3. April, ins Finale. In den Innenräumen gilt die 3G-Regel.

Am Donnerstag steht um 18 Uhr die Probebeleuchtung am Programm, um 19 Uhr ist Bieranstich im Welser Festzelt. Die Maß Bier kostet heuer 11,10 Euro, die Halbe wird um 5,60 Euro serviert. Wie im Vorjahr wird ab 18 Uhr nur noch Maß-Bier ausgeschenkt. Wenn im Festzelt nach Mitternacht die Lichter ausgehen, läuft in der Weinkost erst die Party an.

In Dirndl und Lederhose

Auf dem Volksfest gibt es einen ungeschriebenen Dresscode: Die Damen erscheinen im Dirndl – die Röcke sportlich kurz oder festlich lang, je nach Lust und Laune. Die Herren spazieren auf das Traditionsfest im Herzen Oberösterreichs in zünftiger Lederhose und Trachtenjanker. Zum Volksfest gehört auch, dass man die Fahrgeschäfte im Vergnügungspark austestet. Als musikalische Stimmungsmacher sind am Donnerstag "Die Draufgänger" im Einsatz. Den Freitag gestaltet im sechzig Meter langen Festzelt die Welser Austropop-Formation "Hoamspü" (ab 16.30 Uhr). Um 20 Uhr heizen dem Publikum "Die Lauser" ein. Am Samstag stehen ab 20 Uhr "Die Granaten" auf der Bühne. Beim Frühschoppen am Sonntag sind "Die Mugls" mit Alexandra Lexer im Einsatz.

Auf dem Welser Messegelände findet von Freitag bis Sonntag parallel zum Volksfest die Ferienmesse "Urlaub & Camping" statt (Halle 6 und 8). Das passende Bike und ideales Zubehör findet man in der Halle 8.