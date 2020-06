Es war ein offener Brief, der in der Vorwoche Schlagzeilen machte: Das Schreiben signalisierte im Namen des "Großteils" der Fach- und Oberärzte des Kepler-Klinikums (KUK) Unterstützung für jenen Herzchirurgen, der Anfang Mai eine von ihm geführte, laufende Operation verlassen hat, um in seine Privatordination zu gehen.