Noch drei Wochen bis zum Finale

Ob als Seelsorger für ihre Schützlinge, als Motivator bei Wettkämpfen oder als Initiator für soziale Projekte – die rund 200.000 Ehrenamtlichen der Sportvereine Oberösterreichs leisten tagtäglich wichtige Arbeit für das Vereinsleben. Bei der Wahl zum "Ehrenamtlichen des Jahres" 2021 holt das Sportland Oberösterreich die Favoriten auf die große Bühne, um ihr Engagement entsprechend zu würdigen.

Nach mehr als einer Woche führt Trainerin Julia Lackinger vom ÖTB Turnverein Bad Hall noch immer die Rangliste an, doch die anderen Nominierten sind ihr dicht auf den Fersen. So auch Mario Mairhofer aus dem Bezirk Gmunden.

Sport für einen guten Zweck

Der Jugend-Fußballtrainer vom SV Scharnstein hat gemeinsam mit einem Trainer-Kollegen eine Lauf-Challenge ins Leben gerufen, die gleich doppelte Wirkung zeigte: Die Kinder sollten während der Corona-Zeit, in der kein gemeinsames Training stattfinden konnte, laufen gehen und ihre Laufstrecke in einer App dokumentieren. Für jeden gelaufenen Kilometer kamen 20 Cent von Sponsoren in einen Spendentopf, die sich zu einem Betrag von 10.000 Euro summierten. Das gesammelte Geld kommt einem Buben zugute, der seit seiner Geburt an einem Herzfehler leidet und dessen Operationen und Therapien für die Familie sehr kostenintensiv sind. Damit bewies Mario Mairhofer, welchen sozialen Wert ein ehrenamtlicher Einsatz haben kann.

Ein offenes Ohr für Anliegen oder Probleme ihrer Schützlinge hat Doris Fischer aus dem Bezirk Schärding. Die ehrenamtliche Trainerin des ÖTB Taufkirchen ist schon seit ihrer Kindheit im Verein aktiv und verbringt seit ihrem Studium der Sportwissenschaften zahlreiche Stunden in der Turnhalle. Mit den Jugendlichen schafft sie die Balance zwischen Gemeinschaft, Spaß und Leistung.

Dass Turnhalle und Turnplatz für einen Ehrenamtlichen nach vielen Jahren Arbeit zur zweiten Heimat werden, weiß Johann Hager nur zu gut. Seit 55 Jahren ist der 73-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen Zeugwart beim ÖTB Turnverein Bad Schallerbach und trägt mit seiner Unterstützung zur Entwicklung des Vereins bei.

Täglich kann für die Sport-Helden der Bezirke abgestimmt werden. Bei der feierlichen Preisverleihung am 13. September warten auf die Sieger tolle Preise. Für jeden Bezirkssieger gibt es 1000 Euro, die drei Landessieger werden aus den Bezirkssiegern gekürt und erhalten zusätzlich 250, 500 oder 1000 Euro.