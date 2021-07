Noch drei Mal Public Viewing in der Sandburg

Heute ab 21 Uhr wird im Spiel Italien gegen Spanien der erste Finalist ermittelt, morgen treten im zweiten Halbfinale England und Dänemark gegeneinander an. An beiden Abenden gibt es die Gelegenheit, beim Public Viewing in der "Sandburg" noch einmal so richtig das EURO-Feeling zu genießen. Das Finale steigt am Sonntag. Beim von den OÖN präsentierten Event sind alle zugelassen, die einen 3G-Nachweis vorweisen können.