Noch 110 Corona-Kranke in Oberösterreich

Am Staatsfeiertag wies die Statistik (Stand 13.00 Uhr) noch 110 aktuelle Krankheitsfälle auf, um neun weniger als am Donnerstag. Die Zahl der Toten blieb mit 56 unverändert, geht aus der Statistik des Landes Oberösterreich hervor.

44 Patienten wurden noch in Krankenhäusern betreut, zehn von ihnen intensiv-medizinisch. In Quarantäne befanden sich noch 679 Menschen, gestern waren es noch 815.

Obduktionsergebnis in Braunau

Die Obduktion einer 42-jährigen Frau in Braunau hat ergeben, dass die Patientin "an einer Covid-Infektion bei einem vorbestehenden Grundleiden" verstorben ist, wie das Land am Freitag mitteilte. Ursprünglich hatte es geheißen, dass die Verstorbene an keinen Vorerkrankungen litt. >> Zum Archivbericht

Ganz Covid-19-frei war aber auch am Freitag noch kein einziger Bezirk des Landes, der Bezirk Vöcklabruck wies aber nur mehr einen aktuellen Erkrankungsfall auf, in den Bezirken Kirchdorf, Ried, Schärding, Urfahr-Umgebung und Wels-Land waren es jeweils zwei Erkrankte. Die meisten Fälle gab es im Bezirk Steyr-Land mit 15.

In 30 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen seien derzeit 26 Bewohner und 37 Mitarbeiter infiziert.

Österreichweit liegt die Zahl der aktiven Erkrankten mittlerweile bei 1862. Dies waren laut den Angaben des Gesundheitsministeriums (Stand 9.30 Uhr) 99 weniger als noch am Vortag. Gesundheitsminister Rudolf Anschober sieht den Mai als "Monat der Entscheidung" in der Coronakrise. Mehr dazu in diesem Artikel.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.