Nobelpreis: So wird die feierliche Zeremonie ablaufen

Der gebürtige Oberösterreicher Anton Zeilinger wird heute offiziell in den Wissenschafts-Olymp aufsteigen.

Fast ein halbes Jahrhundert nach dem letzten wissenschaftlichen Nobelpreis für einen Österreicher - 1973 bekam Konrad Lorenz den Medizin-Nobelpreis - wird ihm vom schwedischen König Carl XVI. Gustaf die Nobelpreis-Medaille und -Urkunde überreicht. Verleihungszeremonie und anschließendes Bankett folgen dabei einem strengen Protokoll. Zur feierlichen Verleihungszeremonie im Stockholmer Konzerthaus, die um 16 Uhr beginnt, sind rund 1.560 Gäste geladen. Die Kleiderordnung sieht für Männer Frack und für Frauen Abendkleid vor.

Auf der Bühne nehmen rund 90 Personen Platz: Gegenüber von König Carl XVI. Gustaf, Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel sitzen die elf diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger in der ersten Reihe - beginnend mit den Physik-Laureaten Alain Aspect, John Clauser und Anton Zeilinger, daneben die Chemie-Preisträgerinnen und -Preisträger Carolyn Bertozzi, Barry Sharpless und Morten Meldal. In der Reihe folgen Medizin-Nobelpreisträger Svante Pääbo, Literatur-Preisträgerin Annie Ernaux und schließlich die drei Laureaten des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften, Ben Bernanke, Douglas Diamond und Philip Dybvig.

Rekordzahl an Nobelpreisträgern

Dahinter sitzen die Nobelpreisträger der vergangenen beiden Jahre, die aufgrund der Corona-Pandemie die Auszeichnung in ihren Heimatländern erhalten hatten. Sie wurden daher zur diesjährigen Verleihung eingeladen, was in der Rekordzahl von 27 Nobelpreisträgern bei der Zeremonie resultiert. Weiters finden sich Mitglieder bzw. Vertreter der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, des Nobelkomitees des Karolinska-Instituts, der Schwedischen Akademie sowie der Nobel-Stiftung auf der Bühne.

In den ersten Reihen des Publikums werden Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia Platz nehmen. Weiters die Familien der Preisträger, Mitglieder der Schwedischen Regierung und des Reichstags sowie Vertreter des Diplomatischen Korps.

Schwedische Hymne und ein Marsch

Die feierliche Zeremonie beginnt mit Trommelwirbel, dem Einzug der königlichen Familie und dem schwedischen Königslied "Kungssången". Es folgt eine Rede des Vorsitzenden der Nobelstiftung, Carl-Henrik Heldin, und die Uraufführung von "Laus Canticum" der schwedischen Komponistin Andrea Tarrodi, ein Auftragswerk der Nobelstiftung zu Ehren der Nobelpreisträger der Jahre 2020 und 2021.

Die Physiker werden zuerst ihre Nobelpreise entgegennehmen, gefolgt von den Auszeichnungen für Chemie, Medizin, Literatur und Wirtschaftswissenschaften. Dabei werden die Preisträger der einzelnen Kategorien jeweils durch kurze Präsentationen vorgestellt. Dazwischen gibt es musikalische Intermezzi, gespielt vom Royal Stockholm Philharmonic Orchestra unter Emilia Hoving.

Mit der schwedischen Hymne und einem Marsch aus dem Ballett von Hugo Alfven "Der verlorene Sohn" wird die Zeremonie im Konzerthaus, dessen Blumenschmuck heuer auf Nachhaltigkeit und in der Natur vorkommenden Pflanzen basiert, um etwa 17.15 Uhr enden.

Straffes Programm

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt den Teilnehmern nicht, bereits um 19 Uhr geht es weiter mit dem Festbankett im Stockholmer Rathaus. Am 88 Plätze fassenden Ehrentisch in der Mitte der Blauen Halle sitzen die königliche Familie, die Nobelpreisträger und ihre Partner sowie andere Ehrengäste.

Zeilinger sitzt ziemlich in der Mitte der langen Tafel, vom König getrennt durch Evi Heldin, der Frau von Carl-Henrik Heldin, dem Vorsitzenden der Nobelstiftung, und gleich vis-a-vis von Prinz Daniel. Links vom König nimmt Chemie-Preisträgerin Bertozzi Platz.

Eröffnet wird das traditionelle Bankett - zum ersten Nobel-Festessen 1901 waren 113 Gäste geladen, heuer sind es 1.250 - um 19.03 Uhr mit dem von Fanfaren begleiteten Einzug der königlichen Familie und der Ehrengäste, zu denen die Nobelpreisträger und ihre Partner zählen. Das erste Glas Champagner gibt es um 19.13 Uhr, gefolgt von zwei von Fanfaren eingeleiteten Toasts: Ein Trinkspruch auf den König, und einer in Erinnerung an Alfred Nobel.

Um 19.30 Uhr gibt es dann den ersten Gang, um 20.33 den Hauptgang, um 21.21 den Dessertwein, um 21.43 das Dessert und um 22.12 schließlich Kaffee. Für Vor- und Hauptspeise sind erstmals Jimmi Eriksson, für das Dessert Anie Hesselstad verantwortlich, was es zum Essen gibt, wird erst kurz zuvor bekannt gegeben.

Zwischen den Gängen gibt es Musik- und Gesangseinlagen, mit denen heuer speziell die Rückkehr des Banketts nach der pandemiebedingten, zweijährigen Unterbrechung gefeiert werden soll. Dafür sorgen u.a. der US-kanadische Singer-Songwriter Rufus Wainwright und die schwedische Opernsängerin Elin Rombo.

Zum Kaffee folgen dann die Dankesreden der diesjährigen Nobelpreisträger, und zwar von jeweils einem Repräsentanten der einzelnen Kategorien. Von den Physikern wird Alain Aspect diese Aufgabe übernehmen. Um 23.05 wird den Gästen signalisiert, dass sie sich von ihren Plätzen erheben dürfen. Wer dann noch kann, dem bietet das Laszlo Royale Dance Orchestra in der Goldenen Halle des Rathauses Tanzmusik.

