"No-Go": Aktion gegen Belästigung ausgeweitet

Die Freibäder haben ihre Saison bereits beendet, jetzt zieht es die Menschen wieder vermehrt in Hallenbäder und Thermen. Weil es auch dort immer wieder zu sexueller Belästigung kommt, hat das Land Oberösterreich jetzt seine Kampagne "No-Go", die ursprünglich vor allem auf Freibäder ausgerichtet war, auch auf diesen Bereich ausgeweitet. "Jeder soll sich in unseren Schwimmbädern wohlfühlen können. Das kann man nicht oft genug wiederholen", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP).

Die Kampagne stützt sich auf zwei Säulen: Zum einen werden die Mitarbeiter in Workshops des autonomen Frauenzentrums in Linz im richtigen Umgang mit Tätern und Opfern sexueller Belästigung oder sexualisierter Gewalt geschult. "Dabei geht es vor allem darum, verschiedene Szenarien und die Handlungsmöglichkeiten durchzuspielen, damit sie im Ernstfall richtig reagieren können. Die Mitarbeiter der Badeaufsicht sollen den Betroffenen je nach Situation dabei helfen, wie sie sich am besten verhalten", sagt Margit Schönbauer vom Frauenzentrum.

Im Sommer nahmen dreißig Mitarbeiter von Schwimmbädern in ganz Oberösterreich an den Schulungen teil. "Die Mitarbeiter waren sehr engagiert und lernwillig", sagt Schönbauer.

Neben den Mitarbeiterschulungen, die jetzt fortgesetzt werden, werden den Bädern und Gemeinden Plakate zur Verfügung gestellt. Diese weisen potenzielle Opfer daraufhin, dass das Personal ihnen helfen kann. "Das bildet Bewusstsein und kann auch potenzielle Täter abschrecken", sagt Schönbauer.