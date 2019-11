"Fridays For Future"-Demo in Linz zu Ende

Die"Fridays For Future"-Proteste starteten um 13 Uhr am Linzer Hauptbahnhof. Die Route führt auf der seit Jahren in Planung befindlichen "zweiten Straßenbahnachse" von der Kärntnerstraße und der Blumauerstraße über die Gruberstraße Richtung Donaulände. "Wir fordern einen sofortigen Stopp des Ausbaus von Autobahnen und stattdessen den massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs und des Radnetzes", heißt es im Demo-Aufruf von "Fridays for Future".

"Fridays For Future" ist nicht mehr nur eine reine Schülerbewegung, sondern zieht sich quer durch die ganze Gesellschaft", sagt Bjarne Kirchmair, Organisator der Demo in Linz. Nach dem Streik im September, an dem 9000 Leute teilnahmen ist die Anzahl der Demonstranten heute zurückgegangen. Grund dafür sind Prüfungsstress sowie das schlechtere Wetter.

Um 16 Uhr findet dann eine Kundgebung auf dem Hauptplatz statt. Die Polizei riegelt daher alle Straßen rundherum ab, auch die Durchfahrt vom Hauptplatz auf die Nibelungenbrücke wird gesperrt sein. Die Polizei ersucht, über den Römerbergtunnel und die Obere Donaulände auszuweichen.

Hier können Sie den Klima-Streik live verfolgen.

