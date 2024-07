"Niemand hat reagiert" – Mutiger Steyrer löscht Feuer in fremder Wohnung

Auf dem Weg zu einer Baustelle entdeckte Robert Petrusic Flammen in einer Erdgeschoß-Wohnung in Steyr. Für den 30-Jährigen war sofort klar, dass er helfen muss.

"Wir haben rundherum bei den Fenstern geklopft, da hat aber niemand reagiert", erinnert sich Petrusic, der mit zwei weiteren Arbeitern unterwegs war. Also handelte er rasch. Aus dem Firmenbus, mit dem er gerade auf dem Weg zu einer Baustelle war, holte er eine Leiter und trat das Küchenfenster ein. "Ich bin selbst in der Branche tätig, weiß also, wie ein Fenster funktioniert", lacht er. Mit einer Löschdecke aus dem Bus bewaffnet stieg er in die fremde Wohnung ein.

Technischer Defekt als mögliche Ursache

Mithilfe der Decke konnte er den Brand, der auf dem Kochfeld ausgebrochen war, schnell löschen. Durch den Lärm des eingeschlagenen Fensters war schließlich auch die 58-jährige Bewohnerin aufgewacht. "Die war ziemlich verwirrt von der ganzen Situation", so der 30-Jährige. Die Frau soll vom Brand zuvor nichts mitbekommen haben. Petrusic hat sie dann aus der bereits verrauchten Wohnung geschickt: "Im Rausgehen hat sie mir noch erzählt, dass sie einige Katzen hat. Ich hab dann die Fenster geöffnet, damit die ins Freie können".

Ein Anrainer hat in der Zwischenzeit die Polizei alarmiert. "Als die kamen, war aber eigentlich alles schon gelöscht", so der mutige Zeuge. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall zum Glück niemand. Als Brandursache wird aktuell ein technischer Defekt auf dem Kochfeld vermutet, die Ermittlungen laufen noch.

