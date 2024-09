Hochwassergebiet Hagenau: "Niemand hätte so viel investiert, wenn man das vorher gewusst hätte"

Wut und Unverständnis machen sich breit unter Grundbesitzern in einer Gartensiedlung an der Donau in Hagenau, Bezirk Urfahr-Umgebung. Nach einer Begutachtung der im Hochwassergebiet gelegenen Parzellen soll, wie berichtet, jetzt etlichen Besitzern ein Brief der Behörden ins Haus stehen. Der brisante Inhalt: die Aufforderung, so manches von den Grundstücken zu entfernen.