Niederwaldkirchen: Mann bei Sturz aus dem ersten Stock verletzt

Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung stürzte am Sonntag in den frühen Morgenstunden aus dem ersten Stock eines Firmengebäudes in Niederwaldkirchen im Bezirk Rohrbach. Er fiel durch eine Balkontür, die keine Absturzsicherung hatte, auf den daruntergelegenen Betonboden, wo er von seinem 31-jährigen Bruder gefunden wurde. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper