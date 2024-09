Niederschlagswarnung: Feuerwehren rüsten sich für Hochwasser

Die Geosphere Austria hat am Mittwochnachmittag eine Niederschlagswarnung ausgegeben, ab Samstag können die Regenmengen zu lokalen Überflutungen führen.

Das Landesfeuerwehrkommando schickte heute eine Information an die Feuerwehren im Land aus. "Wir sind auf solche Einsätze vorbereitet, mit dem Informationsschreiben wollen wir zusätzlich sensibilisieren, die Situation weiter zu beobachten", sagt Eduard Peireder, Offizier vom Dienst des Landesfeuerwehrkommandos Oberösterreich. "Wir rechnen mit lokalen Überflutungen, etwa in Kellern." Die Feuerwehr steht in direktem Kontakt mit der Geopshere Austria und dem Hydrografischen Dienst. "Aktuell erwarten wir noch keine großen Überschwemmungen, das kann morgen aber schon wieder ganz anders aussehen."

