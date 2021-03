Niederschlag für einen Tag  dann strahlt die Sonne

Der Februar machte, was er wollte. In Manier des Aprils ließ er zuerst eine Kältewelle anrollen, bevor er am Ende seiner Tage milde wurde und mit Temperaturen bis zu 18 Grad den ersten kräftigen Gruß des Frühlings schickte. Der März beginnt zumindest so, wie er es aus meteorologischer Sicht sollte: mit Temperaturen, die der Jahreszeit entsprechen.

Denn mit einer Kaltfront, deren Vorboten bereits gestern Abend eintrafen, wird es heute, Freitag, regnerisch, kühl und windig. Die Schneefallgrenze sinkt im Salzkammergut und in der Pyhrn-Priel-Region rasch auf 500 Meter, auch die Mühlviertler Wiesen werden weiß angezuckert. Im Bergland kommen zehn, maximal 20 Zentimeter Neuschnee zusammen. Nach weniger als 24 Stunden ist der Wintereinbruch allerdings beendet: "Bereits der Samstag startet verbreitet mit Sonnenschein, das ganze Wochenende über haben wir es nur mit harmlosen Wolken zu tun", sagt ZAMG-Meteorologe Michael Butschek. Nachhaltig bleibe nur die Abkühlung – die Temperaturen kommen über neun Grad nicht mehr hinaus. "Recht typisch für den März", sagt Butschek.

Bis zur Wochenmitte bleiben die Temperaturen einstellig und die Sonne präsent – dann übernehmen Wolken, Wind und Föhn das Geschehen.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at