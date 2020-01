Nichts wie weg

Alin ist schüchtern. Der Bub mit dem blaukarierten Hemd und den zersausten Haaren spricht nicht viel über die ersten neun Jahre seines Lebens. Nur, dass er seine Mama oft vermisst habe. Aber dass er auch versteht, warum sie immer wieder weg war. "Mama musste nach Österreich gehen. Wegen der Arbeit", sagt er und rutscht auf seinem Sessel hin und her. "Sie pflegt dort alte Menschen."

Heute ist seine Mutter gekommen, um ihn zu besuchen. In der Caritas-Kindertagesstätte in Bacova, einem kleinen Dorf im Westen Rumäniens. Dort verbringt Alin die Zeit nach der Schule, macht seine Hausaufgaben und spielt mit anderen Kindern, die auf ihre Eltern warten. Und von dort ist seine Mutter Cristina Simion-Tanasie 2011 nach Österreich aufgebrochen.

Weil sie mit dem Geld, 380 Euro im Monat, das sie in Rumänien mit ihrem Vollzeit-Job als Verkäuferin verdient hatte, ihre Familie nicht mehr versorgen konnte. Vom Vater der Kinder lebt sie getrennt. Nach ihrer Ausbildung zur Pflegerin im 30 Kilometer weit entfernten Lugosch stieg die damals 28-Jährige in den Bus, der sie Richtung Westen brachte. Als 24-Stunden-Pflegerin arbeitete sie in Hallein, in Salzburg, im steirischen Irdning und 2017 schließlich in der Linzer Kopernikusstraße.

Eine Jugend ohne Eltern

Eine "schöne Zeit mit sehr netten Menschen", erinnert sie sich an das Jahr in Oberösterreich. Und sie habe "mehr als dreimal so viel verdient" als zu Hause. Jede dritte Woche pendelte sie nach Rumänien, um ihre Kinder zu sehen, die einstweilen von deren Tante umsorgt wurden. Bis August wird sie nun bleiben. Ihr viertes Kind ist erst eineinhalb Jahre alt. Dann geht es zurück nach Österreich. Wohin, weiß sie nicht. Das liege in den Händen ihrer Agentur. Dann möchte auch Alin einmal mit.

"Ich kann mir nicht vorstellen, wieder ganz nach Rumänien zurückzukehren. Das geht einfach nicht. Viele meiner Nachbarn arbeiten auch schon in Österreich", sagt sie. Sie sei stolz auf sich. Und noch stolzer darauf, dass sie ihren Kindern etwas bieten könne. 2014 wurde Tanasie in Salzburg zur "Pflegerin mit Herz" des Jahres gekürt.

Sie ist eine von vielen, die im Westen auf eine bessere Zukunft hoffen. Alleine in den vergangenen zwei Jahren verließen 621.000 Rumänen das Land. Mehr als 30 Prozent der Bevölkerung arbeitet im Ausland. Das Land ist arm. Die staatlichen Ausgaben für Soziales, Gesundheit und Erziehung liegen bei der Hälfte des europäischen Durchschnitts. Wer kann, der geht. Und weil in Österreich bis zum Jahr 2050 mehr als 50.000 weitere Pflegekräfte gebraucht werden, wird sich daran nicht viel ändern.

Vasilina Cobanu ist trotzdem zurückgekehrt. Zehn Jahre lang hat die 62-Jährige als Pflegekraft in Italien gearbeitet. Zuerst im Süden, dann weiter im Norden, in Perugia. Mit dem Geld, das sie dort verdiente, konnte sie ihr Haus renovieren und genug für ihre drei Kinder ansparen. Seit 2017 ist sie wieder in Bacova, arbeitet dort in einem kleinen Seniorenheim mit 24 Plätzen. "Die Trennung von der Familie hat mich enorm belastet. Ich war bis zu neun Monate am Stück weg", sagt sie. Die Kinder wuchsen großteils ohne sie auf. Wie mehr als 250.000 andere in Rumänien. Weil ihre Eltern im Ausland an einer besseren Zukunft arbeiten.

Auch Iosif Otvos will das. Der 51-Jährige wartet seit Wochen, in seiner 50 Quadratmeter großen Wohnung in Petrosani, die er sich mit seiner Frau und den sieben Kindern teilt, auf diesen einen Anruf. Um der Armut im Stadtviertel Venus endlich zu entfliehen und auf einer Baustelle in England Geld für seine Familie zu verdienen.

"Wir tragen Verantwortung"

"Ich muss das machen. Jeder hier würde das machen", sagt er. 300 Euro monatlich stehen der Familie derzeit zur Verfügung. Sechs der sieben Kinder sind tagsüber im Caritas-Kinderzentrum Maria Stein untergebracht. Dort werden sie nach der Schule beim Lernen begleitet, bekommen eine warme Mahlzeit und dürfen sich im Sommer auf etwas freuen, das ohne diese Hilfe nie möglich wäre: ein Ferienlager. Wie das Leben nach der Schule weitergehen wird, weiß niemand. "Im Ausland gibt es mehr Optionen", deutet der Vater an.

16 Kinder in der rumänischen Gemeinde Stremt müssen ganz ohne ihre Eltern auskommen. Mama und Papa sind entweder für immer ins Ausland gegangen oder nicht fähig, sich um ihre Kinder zu kümmern. Sie wachsen im Familienkinderheim der Caritas auf.

Die Arbeitsmigration stelle die Herkunftsländer vor große Herausforderungen, ein enormes Wohlstandsgefälle entwickle sich, sagt Caritas-Präsident Michael Landau. "Auch wir tragen Verantwortung, denn viele Menschen in Österreich profitieren von rumänischen Pflegern", sagt er. Den Menschen zu sagen, sie machen etwas falsch und müssten im Land bleiben, sei unter diesen Umständen nicht möglich. Man achte aber darauf, dass Frauen, die in Österreich leben und arbeiten, nicht allzu kleine Kinder in ihrem Heimatland zurücklassen.

Die oberösterreichische Caritas in Rumänien Seit der Wende im Dezember 1989, als Diktator Nicolae Ceausescu unter schweren Ausschreitungen gestürzt wurde, hilft die oberösterreichische Caritas in Rumänien. Die Linzer Caritas arbeitet im zweitärmsten Land der Europäischen Union mit der Caritas Alba Iulia zusammen und unterstützt dabei mehr als 20 Tageszentren, in denen aktuell rund 600 Kinder untergebracht sind. Derzeit gilt die Hilfe vor allem dem „Haus der verlorenen Kinder Maria Stein“, einer Kindertagesstätte in Petrosani. Spendenkonto der Caritas Österreich, Kennwort: Kinder in Not AT23 2011 1000 0123 4560, online unter caritas.at/kinder

