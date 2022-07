Nicht waidgerecht: Jäger filmten Tötung von Fuchs

Ein Jagdhund verbiss sich dabei in einen jungen Fuchs, die Jäger schauten dabei zu und filmten die Szenen mit dem Handy, bis einer der Jäger dem Fuchs schließlich auf den Kopf trat und ihn tötete.

Der junge Fuchs dürfte sich laut Angaben von Christopher Böck, Geschäftsführer des Landesjagdverbandes, in das Haus verirrt haben und dabei auf den Jagdhund gestoßen sein. Die Attacke des Hundes auf den Fuchs sei ein natürlicher Reflex gewesen. "Warum die Jäger das aber gefilmt haben, anstatt dem Fuchs das Leid zu ersparen und ihn zu erlösen – das ist die Frage, die sich stellt. Das ist nicht waidgerecht", sagt Böck.

Mögliches Disziplinarverfahren

Während vonseiten der Staatsanwaltschaft Ried das Verfahren gegen den betroffenen Jäger eingestellt worden sei, würde es vonseiten des Landesjagdverbandes durchaus Konsequenzen für den Jäger geben, sagte Böck. "Das hat Landesjägermeister Sieghartsleitner bereits angekündigt. In solchen Fällen bräuchten wir in Oberösterreich einen unabhängigen Disziplinarrat, wie es in anderen Bundesländern der Fall ist", sagt Böck. Es gehe dabei vor allem um die Ehre der Jagd. (kap)