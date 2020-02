Nicht mit mir! Frauen und das Thema Gewalt

Gewalt muss nicht immer körperlich sein, sie kann auch verbal und psychisch als Druckmittel eingesetzt werden. Gleichzeitig ist es im Vorjahr zu ungewöhnlich vielen Gewaltexzessen gegen Frauen in Österreich gekommen. 34 Frauenmorde durch Männerhand gab es 2019, heuer bereits fünf.

Diese Fakten zeigen, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Deshalb wird dem Thema Gewalt beim OÖN-Frauentag am 6. März in den Promenaden Galerien in Linz ausreichend Raum gegeben. Mit Maria Navarro-Frischenschlager, Eva Schuh und Michaela Eisold-Pernthaller nehmen Expertinnen auf dem Podium Platz. Sie werden ab 12 Uhr aus verschiedenen Blickwinkeln ihre Erfahrungen diskutieren und den Zuhörerinnen wichtige Anregungen mit auf den Weg geben.

Etwa, dass Eltern eine zentrale Rolle dabei spielen, wie ihre Kinder später mit dem Thema Gewalt umgehen. "Wenn man einer Mutter vermitteln kann: Wenn du dich nicht wehrst und dich immer wieder erniedrigen lässt, lebst du das deinem Kind vor, und es wird vielleicht einmal genauso leiden wie du. Wenn das einer Mutter bewusst wird, tritt sie auf den Plan und unternimmt etwas", sagt die auf Familienrecht und Scheidungen spezialisierte Anwältin Maria Navarro-Frischenschlager. Für Eva Schuh, die Leiterin des Gewaltschutzzentrums Oberösterreich, fängt der Schutz der Frauen mit gesellschaftspolitischer Grundthematik an: Solange Männer deutlich mehr verdienen, bleibe die finanzielle und soziale Abhängigkeit vieler Frauen bestehen, sagt sie. Selbstsicherheit, Selbstbehauptung und ein aufmerksamer Blick sind für die Wiener Sicherheitstrainerin Michaela Eisold-Pernthaller der Schlüssel für Gewaltprävention.

„Ich wehre mich“: Melden Sie sich zum Workshop an

Was tun, wenn man plötzlich Opfer eines gewalttätigen Übergriffs wird? Frauen beizubringen, wie sie sich dann wehren können, ist die Profession der ehemaligen Polizistin Michaela Eisold-Pernthaller. Mit ihrer Kollegin Ursula Gressenbauer wird sie am 6. März zwei Workshops mit dem Titel „Ich wehre mich“ abhalten. Vorgezeigt und geübt werden einfache, aber wirksame Griffe zur Selbstverteidigung. Und es geht darum, wie die persönliche Sicherheitsumgebung verbessert werden kann. Anmeldung unter nachrichten.at/frauenzeit.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Ein Tag nur für Frauen

Das Thema Sicherheit ist aber nur eines von vielen beim Frauentag der OÖN-Redakteurinnen am 6. März. Zu Gast ist auch Bestseller-Autorin Hera Lind, es gibt eine Ärztinnen-Runde über die Macht der Hormone, ein Gespräch mit der ehemaligen Frauenministerin Maria Rauch-Kallat, eine Style-Aktion für Freundinnen und vieles mehr. Kommen Sie zu diesem besonderen Tag. Wir freuen uns!

Michaela Eisold-Pernthaller, die Trainerin

„Die persönliche Sicherheit beginnt schon lange vor der Selbstverteidigung“, sagt Michaela Eisold-Pernthaller. Die 47-jährige Polizistin war 15 Jahre lang in der Kriminalprävention tätig, als sie 2016 mit Rettungssanitäterin Christine Malina das erste Trainings- und Beratungsunternehmen für Sicherheit in Wien gründete. Die beste Prävention gegen Gewalt sei die Selbstwahrnehmung, sagt Eisold-Pernthaller. Auf die Bildung von Aufmerksamkeit, Selbstsicherheit und Selbstbehauptung werde daher besonderes Augenmerk in den Trainings gelegt. Auch, um im Ernstfall von „körpereigenen Waffen“ (z.B. Schreien, Treten) Gebrauch machen zu können. Dazu müsse ein angstfreier Raum geschaffen werden – in der Öffentlichkeit, aber vor allem auch in den eigenen vier Wänden, weil dort die meiste Gewalt gegen Frauen passiert. Daher will Eisold-Pernthaller auch Männer in ihre Kurse einbeziehen: „Denn wenn auch ein Mann ein gesundes Selbstbewusstsein hat, braucht er nicht andere zu erniedrigen, um sich besser zu fühlen.“ So sollten alle „gestärkt“ und „ein paar Zentimeter größer“ aus dem Training gehen.

Eva Schuh, die Fachfrau für Opferhilfe

Rund 2600 Opfer von Gewalt, deutlich mehr als in den Jahren zuvor, haben im Vorjahr im Gewaltschutzzentrum Oberösterreich Hilfe gesucht. Für Geschäftsführerin Eva Schuh hat diese Zunahme aber auch etwas Positives: „Frauen suchen mittlerweile Gott sei Dank schneller Hilfe und Unterstützung.“

In eine negative Richtung habe sich in den vergangenen Jahren aber die Art der Gewalt entwickelt: „Sie ist massiver geworden, die Verletzungen werden immer schwerer“, sagt sie. Auch die Zahl der „Hochrisiko-Fälle“, also Fällen, in denen die Gefahr besteht, dass Frauen getötet werden, steige an. Auch psychische Gewalt sei nach wie vor Dauerthema in den Beratungen. Eines der Hauptanliegen sei nach wie vor, das Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern zu beseitigen (Einkommensunterschiede, finanzielle Abhängigkeit, etc.) Die Frage, wie Frauen sich vor Übergriffen schützen könnten, wehrt Schuh ab: „Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass Frauen sich schützen müssen, und wenn sie das nicht tun, sie selbst schuld sind.“ Stattdessen müssten die Männer in die Pflicht genommen werden: „Gewalt ist in der Regel männlich. Daher ist es an der Zeit, dass sich Männer selbst dagegen einsetzen.“

Maria Navarro, die Anwältin

Die Tat liegt ein Vierteljahrhundert zurück – und sie hat das Leben von Maria Navarro-Frischenschlager nachhaltig geprägt. Die damals 30-jährige Rechtsanwaltskonzipientin wurde am 10. März 1995 im Bezirksgericht Urfahr von jenem Mann, dem sie damals Rechtsbeistand geleistet hat, angeschossen. In einem Amoklauf tötete der 64-jährige Rudolf Kehrer fünf Menschen und sich selbst, nachdem das Gericht in einem Nachbarschaftsstreit nicht so geurteilt hatte, wie der Mühlviertler das wollte.

Maria Navarro-Frischenschlager hat überlebt und ist zur Aktivistin gegen Gewalt geworden. Sie gründete den Verein „Waffen weg“, ging in Fernseh-Talks und wies immer wieder auf die Gefahr hin, die von Waffen in privaten Haushalten ausgeht. „Sie fügen nur Schaden zu, es gibt kaum Ereignisse, wo eine Waffe nachweislich genützt hat, aber unzählige Vorfälle, wo es zu Verletzungen und Tötungen kam.“ Wie sie die Gewalterfahrung verändert hat und warum sie sich bis heute engagiert, erzählt Navarro beim OÖN-Frauentag.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.