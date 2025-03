"Nicht das erste Mal" - 13-Jähriger war in Linz mit gestohlenem Auto unterwegs

"Nein, es war nicht das erste Mal, dass der Bub mit einem gestohlenen Auto unterwegs war", sagt eine Polizeisprecherin den OÖNachrichten auf Anfrage. Der Bub, ein gebürtiger Slowake, sei amtsbekannt und bereits mehrmals wegen ähnlicher Vergehen auffällig geworden.

Auf den 13-jährigen Lenker, der in einer betreuten Wohngruppe in Pasching wohnt, wurde die Polizei am Donnerstag gegen 1:15 Uhr in der Linzer Herrenstraße erneut aufmerksam. Er sei nur mit Standlicht unterwegs gewesen, so die Polizei. Nachdem das Auto aufgehalten und der Lenker kontrolliert wurde, gab dieser zu, sich den Wagen kurz nach Mitternacht in Pasching "ausgeborgt" zu haben. Das Fahrzeug sei laut dem jungen Verdächtigen offen gewesen, der Schlüssel habe sich in einem Fach unter dem Lenkrad befunden.

Der 13-Jährige wurde gegen 02:30 Uhr seinem Betreuer übergeben. Der Fahrzeughalter konnte telefonisch erreicht werden, und das Auto wurde ihm zurückgegeben.

