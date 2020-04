Noch nie waren so viele Polizisten auf Oberösterreichs Straßen unterwegs wie während der Wochen der Corona-Krise. 3800 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Covid-19-Maßnahmen wurden bisher von der Polizei bei den zuständigen Gesundheitsbehörden eingebracht. Die Krise hat aber auch positive Auswirkungen. Delikte wie Einbruchsdiebstähle oder Verkehrsübertretungen sind in den vergangenen Wochen massiv zurückgegangen. Am OÖN-Telefon stand der Polizei-Chef den Lesern gestern Rede und Antwort.