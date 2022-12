„Newspaper Awards“ für die OÖNachrichten

Was ließe sich in einer Reportage über die Geschichte der Handschrift am besten in den Titel schreiben? Oder anders: Wie ließe sich der Titel am besten schreiben? In Handschrift, befand Manfred Wolf, der so die Recherche von Roswitha Fitzinger veredelte. Diese Ausgabe des OÖN-Magazins wurde nun beim „European Newspaper Award“ ebenso ausgezeichnet wie jene, in der sich Wolf auf die Suche nach den Ursprüngen unserer Sprache, unseres Dialekts begab.

138 Zeitungen aus 22 Ländern nahmen an diesem Wettbewerb teil. Die Hauptpreisträger und somit „European Newspaper of the Year“ sind „Las Provincias“ (Spa/Lokalzeitung), „Bergens Tidende“ (Nor/Regionalzeitung), „De Morgen“ (Bel/überregional) und „NZZ am Sonntag“ (Sz/Wochenzeitung).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Arnoldner Stellvertretender Chefredakteur, Chef vom Dienst