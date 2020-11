Neustart als Contact-Tracer: "Eine sinnerfüllende Arbeit"

Gefragt sind Bürokenntnisse, Freundlichkeit am Telefon und Grundwissen am Computer – wer diese Eigenschaften mitbringt, hat gute Chancen auf einen Job bei den Behörden im Bereich Contact-Tracing. Insgesamt 54 Stellen hatten die Bezirkshauptmannschaften und Magistrate in Oberösterreich seit 27. Oktober zu vergeben – das Arbeitsmarktservice OÖ (AMS) konnte 17 Personen erfolgreich im Bereich Kontaktpersonen-Management vermitteln.

Am Wochenende verkündete Arbeitsministerin Christine Aschbacher (VP), dass ältere und Langzeit-Arbeitslose als Contact-Tracer oder auch als Zugangskontrolleure bei Pflegeheimen an die Bundesländer vermittelt werden sollen – wir haben berichtet. Zwei Drittel der Lohnkosten für "schwer vermittelbare" Arbeitskräfte übernimmt das AMS. In diesem Jahr sind laut Arbeitsministerium bereits 116 Millionen Euro für die Eingliederung der Jobsuchenden verwendet worden. Außer Wien und dem Burgenland haben alle Bundesländer Interesse an einer Zusammenarbeit gezeigt. So wurden beispielsweise in Niederösterreich bereits 50 Corona-Kontrolleure über das Arbeitsmarktservice rekrutiert. In der Steiermark seien 300 Stellen für Eingangskontrollen vor Pflegeheimen beim AMS ausgeschrieben, mehr als 50 Stellen für Contact-Tracing.

In Oberösterreich werden seit zwei Wochen freie Stellen vom AMS vermittelt. "Das Anforderungsprofil richtet sich an alle Menschen, die sich diese Arbeit vorstellen können, nicht nur an Langzeit-Arbeitslose", sagt Iris Schmidt, stv. Landesgeschäftsführerin des AMS OÖ. Gesucht werden Mitarbeiter, Sachbearbeiter und Juristen. Das AMS führe zur Entlastung der Behörden die Vorgespräche, in bisher 17 Fällen mit positivem Ausgang: "Jede Beschäftigung hilft einem arbeitslosen Menschen und ist für den Arbeitsmarkt gut, vor allem ist es eine sehr sinnerfüllende Aufgabe", sagt Schmidt. Die Bezahlung richte sich nach den Kollektivverträgen der Bezirkshauptmannschaften, ein Sachbearbeiter verdient beispielsweise 2210 Euro brutto.

"Überall dort, wo es um administrative Arbeitskräfte geht, um das Personal zu entlasten, tut sich derzeit einiges auf, an Schulen gibt es auch ein Projekt", sagt die stv. Landesgeschäftsführerin. Bei den Unternehmen bestehe durchaus die Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, auch wenn der Bedarf in den Branchen sehr unterschiedlich sei. Im Lebensmittelhandel würden Menschen gesucht, im Textilhandel eher nicht, skizziert Schmidt.

Artikel von Manuela Kaltenreiner m.kaltenreiner@nachrichten.at