Neunköpfige Diebesbande richtete 25.700 Euro Schaden an

Die Polizisten erwischten zwei Beschuldigte auf frischer Tat und fanden im Fluchtfahrzeug der Täterinnen einige teure Parfums. Die Serie begann Mitte Juli in einem Einkaufspark in Salzburg, Ende August suchten die Verdächtigen Einkaufszentren in Gmunden und Pasching heim, berichtete die Polizei am Mittwoch.

900 Kleidungsstücke sichergestellt

Die Rumäninnen und Rumänen sowie die 23-jährige Österreicherin wohnen in den Bezirken Braunau und Salzburg-Umgebung. Bei einer zeitgleichen Durchsuchung von drei Wohnungen in jenen Bezirken stellten die Beamten etwa 900 Kleidungsstücke sowie 35 hochpreisige Parfums sicher, die von Bekleidungsgeschäften und Drogeriemärkten zum Großteil als gestohlen identifiziert wurden.

35-Jährige in U-Haft

Eine 35-jährige Rumänin befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft, alle anderen werden auf freiem Fuß angezeigt. Einige der Beschuldigten seien in Deutschland und Rumänien einschlägig wegen Diebstahls vorbestraft. Einige der Verdächtigen waren auch an den im November bekannt gewordenen Betrügereien mit Barkrediten, Mobilfunkverträgen und Autofinanzierungen mit totalgefälschten Personaldokumenten beteiligt, durch die ein Schaden von 2,5 Millionen Euro entstand.

