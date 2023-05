Neunjähriger mit Waffe bedroht, Polizei bittet um Hinweise

Der Neunjährige verließ gegen 15:55 Uhr ein Geschäft in der Salzburger Straße in Braunau. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich drei unbekannte Männer im Bereich des Parkplatzes vor dem Geschäft auf. Plötzlich zog einer der drei Täter aus einem blauen Plastiksackerl eine Waffe und richtete sie in Richtung des Jungen. Zudem hatten die Täter noch zwei Messer in den Plastiktaschen. Der Neunjährige ergriff die Flucht, die Männer verfolgten ihn von der Salzburger Straße in Richtung Fleschenfeldstraße. Dann ließen sie von ihm ab. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Täter 1: Trug ein schwarzes T-Shirt und eine blaue löchrige Jeans.

Trug ein schwarzes T-Shirt und eine blaue löchrige Jeans. Täter 2: Trug ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans.

Trug ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans. Täter 3: Trug eine schwarze Kappe mit grüner Aufschrift "Monster" und hatte einen grau/weißen Scooter bei sich.

Alle drei Täter waren maximal 20 Jahre alt, zwischen 160 und 170 cm groß, schlank und hatten dunkle Haare.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Braunau unter 059133/4200.

