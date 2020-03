Neun Schüler von Linzer HTL bei Skikurs infiziert

Zumindest eine Lehrkraft und neun Schüler der 53-köpfigen Schülergruppe angesteckt – das gab der Krisenstab des Landes am Freitagabend bekannt.

Vorerst lagen lediglich zwölf Testergebnisse vor: Sieben Schüler der HTL, die im Bezirk Freistadt wohnen, sowie eine Lehrkraft und zwei Schüler aus Linz wurden positiv getestet. Nur zwei Testergebnisse waren bisher negativ. Rund 40 Testergebnisse standen am Abend jedoch noch aus.

"Entwicklung genau beobachten"

Die Schüler, die bis 14. März in Bad Gastein Skifahren waren, stammen aus den Bezirken Linz-Land, Urfahr-Umgebung, Kirchdorf, Freistadt, Rohrbach, Perg und Gmünd in Niederösterreich. Da der Schulschikurs unmittelbar vor der österreichweiten Schließung der Schulen endete, sei es nach derzeitigem Stand auch zu keinen Kontakten zu anderen Klassen und Lehrern an der HTL Paul-Hahn-Straße gekommen, teilte das Land mit.

Derzeit werden im Umfeld der betroffenen Schüler und Lehrer die Kontaktpersonen ermittelt. "Die Weitere Entwicklung wird von den Behörden genau beobachtet", sagte ein Sprecher des Krisenstabs.

Das Gesundheitsministerium meldete am Freitagnachmittag 1.217 bestätigte Fälle in Oberösterreich.

69 Patienten haben sich laut Land Oberösterreich bereits erholt. >> Mehr dazu hier