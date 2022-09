Neun Preisträger bei Energy Globe ausgezeichnet

In der Kategorie "Erde", die sich mit Bauthematiken beschäftigt, holte die my-PV GmbH den Sieg. Das Unternehmen bietet Photovoltaikanlagen an, mit denen durch PV-Überschüsse das Haus beheizt werden kann. Die AMAG Austria Metall siegte in der Kategorie "Feuer", die sich mit Energie beschäftigt, mit der größten Aufdach-Photovoltaikanlage Österreichs.

Die Rabmer Gruppe überzeugte in der Kategorie "Wasser" mit ihrer Methode, Energie aus Abwasser für das Heizen zu nutzen.

Alle Preisträger auf www.energyglobe.at