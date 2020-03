Neun Oberösterreicher sind erkrankt

Weiter erhöht hat sich am Wochenende die Zahl bestätigter Coronavirus-Erkrankungen in Oberösterreich. Bis gestern wurden insgesamt neun Landsleute positiv getestet: Neben einem 80-jährigen Mann aus Puchenau sind dies drei Leondinger, eine Linzerin sowie je ein Patient aus Altenberg und Gunskirchen. Am Sonntagabend kamen zwei weitere Corona-Fälle hinzu. Eine Frau aus Linz und ein Mann aus Thalheim bei Wels sind ebenfalls infiziert. Das teilten Gesundheitsreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander und Landessanitätsdirektor Georg Palmisano mit.

Sämtliche bis jetzt bekannten Erkrankungen haben ihren Ursprung in einer Busreise, die vor zwei Wochen nach Südtirol führte. Die Coronavirus-Patienten waren Mitreisende im selben Reisebus. Der Mann aus Thalheim bei Wels stammt aus dem Umfeld eines Erkrankten. Sie befinden sich allesamt bis auf Weiteres in häuslicher Pflege und sind behördlich verpflichtet, Kontakt mit anderen Menschen zu vermeiden. Sollte sich an dem Gesundheitszustand der Patienten eine Änderung ergeben, entscheiden die behandelnden Ärzte, ob eine Krankenhausaufnahme notwendig ist.

Um den Umgang mit der Ausbreitung des Coronavirus abzustimmen, wird heute erneut der Koordinierungsstab des Landes Oberösterreich zusammentreten. Dabei sollen die aktuelle Lage sowie die weitere Vorgehensweise beraten werden. Dieses Gremium setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern des Landes Oberösterreich, der Bezirkshauptmannschaften, des Roten Kreuzes, der Ärztekammer, der Apothekerkammer und der Landespolizeidirektion zusammen.

Schutzmasken-Lkw blockiert

Das von Deutschland am vergangenen Mittwoch verhängte und heftig umstrittene Ausfuhrverbot für medizinische Hilfsmittel verursachte unterdessen schon Probleme mit Nachlieferungen für Österreich: Gerhard Hasenöhrl, Leiter der Pressestelle des Landes Oberösterreich, bestätigte am Sonntag einen Bericht des „Kurier“, wonach die Einfuhr einer Lkw-Ladung voller Atemschutzmasken an der deutschen Grenze nach Oberösterreich verhindert worden sei. In Oberösterreich würden die Masken in den Spitälern dringend gebraucht. Man habe die Angelegenheit an die zuständigen Ministerien im Bund abgetreten, hieß es gestern vom Land.

Österreichweit ist die Zahl der Covid-19-Patienten gestern im Vergleich zum Vortag stark gestiegen: 105 Österreicher sind erkrankt. Am Samstagabend waren es noch 81. Am stärksten betroffen war Wien mit 32 bestätigten Erkrankungen vor Niederösterreich (31). In Österreich wurden bisher 4509 Personen auf das Coronavirus getestet.

Unter den neu hinzugekommenen Patienten ist auch eine Mitarbeiterin eines Privatkindergartens in Wien-Ottakring. Diese Betreuungseinrichtung bleibt nun für zwei Wochen geschlossen, wie eine Sprecherin der Wiener Berufsrettung berichtete. Eine Wiener Volksschule, die am Freitag als Vorsichtsmaßnahme geschlossen worden war, wird unterdessen heute wieder geöffnet. Zwei Lehrerinnen wurden negativ auf das Coronavirus getestet. Sie bleiben jedoch noch zu Hause. (lebe)

